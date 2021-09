Capillarità: la parola chiave che meglio definisce la distribuzione dei reparti e dei servizi di controllo

del territorio che, quotidianamente, l’Arma dispiega in provincia. Attività posta in essere dalle 20

Stazioni territoriali, coordinate dalle 4 Compagnie, che operano tenendo conto sia delle esigenze

manifestate dalla collettività, sia delle “linee guida” – in chiave operativa – indicate dal Comando

Provinciale nel rispetto degli obiettivi istituzionali.

Tali assetti sono qualificati dall’opera delle 8 Stazioni Carabinieri Forestali – alle dipendenze del

Gruppo di Imperia – e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, che opera in modo simbiotico con le

articolazioni dell’Arma presenti nel territorio imperiese.

Proprio la presenza di prossimità appena descritta – che consente di esprimere costante azione

preventiva nell’ambito del controllo del territorio – ha permesso di denunciare all’Autorità giudiziaria

sette persone. In particolare, i Carabinieri hanno operato nei confronti:

ad Imperia, di:

 un afghano rifiutatosi di fornire le proprie generalità all’atto del controllo del biglietto (operato

da personale dell’azienda di trasporto) prima di imbarcarsi su un autobus;

 un italiano 40enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravata dall’aver causato un

incidente stradale;

 due persone (madre e figlio) per detenzione illegale di armi, procedendo al contestuale

sequestro di fucili e munizioni cal. 12;

 una donna (ieri 1° settembre) ritenuta responsabile di tentata rapina impropria, avendo cercato

di sottrarre alcuni capi di abbigliamento di modico valore da un esercizio commerciale del

capoluogo senza riuscirvi per la presenza della guardia particolare giurata, opponendosi

peraltro al controllo fino all’intervento dell’Arma;

di un supermercato – lo zaino lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario, a cui è stato

restituito;

senza autorizzazione; le 4 piante – dell’altezza di oltre un metro – sono state sequestrate.

Un’attività che non conosce sosta, caratterizzata da momenti in cui la prevenzione porta a risultati in

termini di polizia giudiziaria, ma anche – e forse soprattutto – dalla vicinanza alla popolazione, verso

la quale è imperativa la missione di fornire assistenza, dare sostegno e conforto: ciò viene fatto non

solo quando in ogni caserma viene ricevuto il pubblico, ma anche nelle vie e nelle piazze di ogni

singolo paese in cui i Carabinieri servono la comunità.