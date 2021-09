Ricerca per:

La nuova raccolta differenziata dei rifiuti: quanto è importante com’é e quali sono i principali cambiamenti. L’amministrazione comunale di Tortona e Gestione Ambiente incontrano i cittadini giovedì 16 settembre alle 20:30 presso il conto stile interno della sede del municipio di Tortona in Corso Alessandria 62 pe spiegare queste ed altre cose.

Giovedì a Tortona incontro con i cittadini per spiegare il nuovo sistema sui rifiuti