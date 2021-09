Ricerca per:

Nell’agile volumetto, che si può leggere anche senza seguire l’ordine dei capitoli, il Prof. Quaglieni raccoglie ricordi e riflessioni in merito a figure del secolo scorso e della contemporaneità, presenta temi controversi della storia italiana, nonché pagine autobiografiche, che ripercorrono la storia liberale della sua famiglia. Così si succedono profili di tanti personaggi straordinari, come Guido Ceronetti, Philippe Daverio, Ottavio Missoni, Giampaolo Pansa, memorie storiche, istantanee, ricordi privati e riflessioni sulla libertà responsabile.

E’ dall’ormai lontano 2008 che il Prof. Pier Franco Quaglieni, saggista di Storia risorgimentale e contemporanea, giornalista e Direttore generale del Centro culturale Pannunzio, da lui fondato nel 1968 con Arrigo Olivetti e Mario Soldati, viene almeno una volta all’anno a Tortona, a tenere conferenze su temi che spaziano dall’attualità alla storia, all’arte, alla letteratura. Con l’interruzione, purtroppo inevitabile, del 2020. Giovedì 9 settembre alle ore 21 nel chiostro dell’Annunziata, il Prof. Quaglieni presenta “La passione per la libertà”, il suo ultimo libro, il cui titolo rispecchia pienamente l’autore, strenuo difensore della libertà della cultura.