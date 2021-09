Il Comune di Tortona intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica,

per reperire risorse da destinare alle iniziative di valorizzazione della città e ha indetto un Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori per sito di promozione turistica www. vivitortona.it sito istituzionale di informazione e promozione turistica che si propone come punto di riferimento per la promozione dell’intero territorio tortonese e coinvolge tutti i soggetti interessati, sia pubblici, sia privati.

L’obiettivo è quello di creare un punto di riferimento aggiornato per i turisti e per la fruizione del tempo libero dei tortonesi.

Il sito é dotato di tutte le informazioni utili per eventuali soggiorni nella nostra zona e di dettagliate descrizioni storico

artistiche e paesaggistiche del nostro territorio.

La presenza di un’agenda aggiornata degli eventi del territorio ne fa uno strumento utile di frequente consultazione. È attivo dal giugno 2006 ed è fruibile al pubblico all’indirizzo: www.vivitortona.it

Chi vuole dare visibilità alla propria azienda o al proprio marchio, quindi può diventare sponsor del sito. per farlo c’é tempo fino al 20 settembre 2021 alle ore 12,00, anche se inviate a mezzo posta.

Ulteriori informazioni al link https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/159/pubblica/