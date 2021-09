Doppio intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona nella gi0nrat di eri, domenica 12 settembre.

Il primo in vai Silla a Tortona per un locale caldaia che si é allagato in seguito a un guasto: i pompieri hanno provveduto al prosciugamento in meno di un’ora.

Il secondo intervento nel pomeriggio, nel Comune di Carezzano a breve distanza da un noto ristorante: si é trattato di un incendio di sterpaglie che é stato spento in circa un’ora e mezza.