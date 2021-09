Ricerca per:

Lista “Insieme per Monleale”

Lista “Pontecurone per noi”

Candidato sindaco: Gianni Tagliani . Candidati consiglieri: Gaia Breglia, Stefano Casasco, Fabio Colnaghi, Salvatore Fiorentino, Mario Ghibaudi, Paola Isetta, Lucia Moreschi in Soldatini, Paola Pisa in Rossi, Maria Cristina Pldeba, Giuseppe Scaffino, Laura Torti e Gian Piero Vignoli.

Lista: Insieme per Castelnuovo

Domenica si vota per il rinnovo di 21 comuni in provincia di Alessandria, cinque dei quali nel Tortonese: Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Monleale e Isola Sant’Antonio.

