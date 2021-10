C’è stato un tempo, tra gli inizi del Novecento e la fine degli anni Venti, in cui la popolarità del “football” italiano è avvenuta nella provincia piemontese grazie alle “quattro sorelle” ovvero le squadre di calcio della Pro Vercelli, del Casale, del Novara e dell’Alessandria che componevano il cosiddetto “Quadrilatero Piemontese”.

Queste squadre affrontarono mitiche imprese che resero grande il calcio italiano e internazionale grazie alle grandi scuole di giocatori celebri in tutto il mondo. Dalle quattro città del Piemonte orientale, rivali per antonomasia, giungevano scudetti e molti riconoscimenti e i loro giocatori erano presenze fisse in Nazionale.

Per ricordare le valorose imprese di queste squadre, la Regione Piemonte ha sancito con una norma la “Giornata del Quadrilatero Piemontese” che si celebra il 2 ottobre data che combacia con la prima giornata disputata nel Campionato di massima serie 1921/22 denominato allora la “Prima Divisione”.

Al fine di celebrare la prima edizione di questa ricorrenza, la Città di Vercelli ha organizzato presso il Ridotto del Teatro Civico cittadino, una conferenza fra autorità, dirigenti sportivi, storici esperti del calcio e giornalisti specializzati per ricordare le gesta sportive delle squadre di calcio della città di Novara, Vercelli, Casale e Alessandria al fine di “preservarne la memoria storica, di diffondere la conoscenza e di rendere omaggio al valore etico-sportivo”.

Secondo gli organizzatori questo primo appuntamento dovrebbe costituire la base per la creazione di eventi e iniziative mirati a far conoscere soprattutto alle giovani generazioni, non solo le gesta sportive, ma l’importanza delle quattro città piemontesi che hanno scritto letteralmente la storia calcistica della Provincia.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, interverrà all’incontro l’Assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni, già impegnato, in collaborazione con le diverse istituzioni locali, ad organizzare in città un torneo in ricordo del “Quadrilatero Piemontese”.

“Sono entusiasta di partecipare a questo evento poiché il ‘Quadrilatero Piemontese’ ha rappresentato con i suoi giocatori e le sue memorabili imprese calcistiche, una parte importante della storia del calcio italiano – sottolinea l’Assessore allo Sport, Piervittorio Ciccaglioni -. Quest’anno è ancora più apprezzabile in quanto dopo 46 anni, la squadra della nostra Città, l’Alessandria Calcio, è tornata a disputare un torneo così prestigioso come la Serie B”.