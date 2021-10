Il Perosi Festival 2021 torna in scena all’Abbazia di Santa Maria a Rivalta Scrivia. Dopo lo stop forzato, dovuto alla pandemia, il festival dedicato al compositore tortonese don Lorenzo Perosi ha avviato una fortunata edizione autunnale con ospiti di rilevanza internazionale e un grande successo di pubblico. Una vera e propria testimonianza di quanto fosse necessario tornare a vivere e ad emozionarsi con la musica e la cultura.

Domenica 3 ottobre gli spettatori potranno ascoltare la creatività cameristica di Perosi e Borodin nell’interpretazione del quartetto d’archi del Teatro Regio di Torino, con la presenza del pianista Andrea Bacchetti.

Il secondo quadro del dittico cameristico dedicato ai quintetti del sacerdote compositore vedrà protagonisti gli straordinari strumentisti apprezzati in tutta Europa. Per il Maestro Andrea Bacchetti, in particolare, il concerto del 3 ottobre è un gradito ritorno dopo diverse presenze nelle rassegne organizzate dall’associazione tortonese Amici della Musica che gli organizzatori del Perosi Festival hanno voluto ringraziare per la “straordinaria collaborazione” che ha portato alla realizzazione di questa iniziativa.

Il pubblico dell’Abbazia di Rivalta Scrivia domenica 3 ottobre alle 18.00 potrà assistere all’esecuzione del Quintetto n.2 e del Quintetto n. 3 di L. Perosi e del Quartetto n.2 di A. Borodin, che sarà poi replicata dalla stessa formazione musicale nella prestigiosa sede del Conservatorio Verdi di Milano all’interno de “Le serate musicali”, una delle rassegne più importanti a livello italiano ed europeo. “Siamo orgogliosi di questa opportunità- spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival- che dà a Lorenzo Perosi e alla suo opera lo spazio e il riconoscimento che merita e deve continuare ad avere.” Il concerto inoltre verrà replicato a Milano, nella prestigiosissima rassegna delle Serate musicali presso la Sala Puccini del Conservatorio milanese, giovedì 7 ottobre.

Nella serata saranno anche eseguiti alcuni Preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach.

La stagione autunnale della rassegna proseguirà con una data, il 12 ottobre, dedicata alla musica cameristica con la Insubria Chamber Orchestra sempre all’Abbazia di Rivalta Scrivia.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria che può avvenire on line o con l’assistenza del personale della Curia dal lunedì al venerdì in orario mattutino o telefonicamente anche al pomeriggio al 3939403564. Oppure attraverso il nostro sistema di prenotazione on line su www.lorencoperosi.net

Per accedere è necessario esibire il Green Pass, come da normativa vigente.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lorenzoperosi.net

Tutte le iniziative del Perosi Festival sono realizzate con la collaborazione dei firmatari del Protocollo d’Intesa “Perosi60: Tortona Città della Musica” ed il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.