Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nella fase di consolidamento vengono aggregati i bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento (in quota proporzionale alle partecipazioni di possesso) e si provvede ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi.

Gli organismi partecipati che non rientrano nel perimetro di consolidamento sono stati esclusi per irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale del loro bilancio rispetto a quello comunale (Patrimonio netto, Totale dell’Attivo, Ricavi caratteristici)

Per l’anno 2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 3/08/2021 ad oggetto “Bilancio Consolidato al 31/12/2020 – Aggiornamento componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Tortona e del perimetro di consolidamento”, il Comune di Tortona ha definito tali elenchi.

Per predisporre il bilancio consolidato, l’ente capogruppo deve predisporre l’elenco di tutti i propri organismi partecipati e successivamente l’elenco degli organismi partecipati che vengono ricompresi nel bilancio consolidato.

Il consolidamento dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l’esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa.

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” ed in particolare dall’allegato 4/4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

E’ seguita la discussione al termine della quale il bilancio consolidato è stato approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei quattro Consiglieri di minoranza presenti (erano assenti giustificati i Consiglieri Lorenzo Bianchi e Giuseppe Cuniolo);4- la delibera per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è stata presentata dal Sindaco Chiodi e approvata con 11 voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei quattro Consiglieri di minoranza presenti.

Si è svolto ieri sera, in modalità da remoto, il Consiglio Comunale di Tortona. Quattro i punti in discussione, il più importante dei quali é stato il bilancio consolidato, cioè contenente anche i risultati ottenuti da società e consorzi partecipati. Era quello relativo all’esercizio 2020 ed è stato presentato dall’assessore agli Enti partecipati Luigi Bonetti (nella foto).