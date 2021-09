Ricerca per:

Sempre gli operatori Polfer di Novi Ligure , in servizio di vigilanza a bordo treno sulla tratta Alessandria – Genova, hanno rintracciato una minore che si era allontanata da una Comunità del milanese, alla quale è stata successivamente affidata.

A Novi Ligure un quarantasettenne bulgaro è stato denunciato per violazione del provvedimento di Daspo Urbano relativo al divieto di accesso all’area ferroviaria. L’uomo è stato controllato nella stazione di Arquata Scrivia mentre arrecava disturbo ai viaggiatori in partenza.