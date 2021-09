I Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, nel corso del fine settimana, hanno rafforzato i controlli per la prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, identificando 85 persone a bordo di 70 veicoli ed elevando 18 sanzioni al codice della strada. Tra queste, spiccano le denunce in stato di libertà di quattro persone tra i 31 e 49 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica, tre uomini e una donna, per i quali è scattato anche il ritiro immediato delle patenti e, in due casi, il sequestro del veicolo.