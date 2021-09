Domenica 12 settembre 2021, nella Collegiata di Santa Maria Assunta in Pontecurone è stata celebrazione l’eucaristia nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco Don Loris Giacomelli. Presenti i sacerdoti orionini della comunità, viciniori e il Direttore Provinciale Don Giovanni Carollo. Ad animare la liturgia la corale parrocchiale diretta dal M° Franzin.

“Donami di essere annunciatore mite e coraggioso del Vangelo e fedele dispensatore dei tuoi misteri”, con questa invocazione pronunciata nella preghiera di Colletta, è iniziata la solenne celebrazione di rendimento di grazie al Signore per la chiamata al sacerdozio di Don Loris. La comunità del paese del santo fondatore Luigi Orione si è unita per lodare insieme a Don Loris il Signore ma anche per dirgli grazie per ciò che in poco tempo ha iniziato a svolgere con dedizione ed impegno per il paese, in particolare per i giovani. Oltre ai momenti di preghiera animati in questo periodo di emergenza non facile, il grazie è soprattutto per la lodevole iniziativa di far rinascere un oratorio proprio nel 150° anno dalla nascita di don Orione. Don Loris nell’omelia ha ripercorso le sue tappe fondamentali che lo hanno segnato nel suo cammino iniziato il 10 marzo 1985 a Mestre dove colpito da una malattia è nato il desiderio di entrare in seminario. “Chiedo a tutti di camminare insieme, ha chiesto don Loris, il regalo più bello è quello di stare uniti come comunità cristiana dove aldilà dei problemi il Signore è in mezzo a noi”.

Al termine dopo il saluto da parte di un membro della comunità, ha preso la parola il provinciale Don Carollo evidenziando come Don Loris sia il prete della stola e nello stesso tempo della scopa, dedito alla pastorale ma anche nel rimboccarsi le maniche nei lavori quotidiani. “Questo ti fa onore don Loris, ha detto don Carollo, perché di incarna sempre più nel tuo fondatore don Orione che non voleva preti solo in sacrestia”. Ha poi donato a tutti l’ascolto della lettura del bellissimo racconto di Don Orione che fece nel giorno del suo XXV° di sacerdozio assistendo un chierico morente. Al termine un momento di fraternità con i presenti ha concluso questa giornata di grazie e di lode al Signore per il dono del sacerdozio nella persona di don Loris.

Fabio Mogni