Le iniziatiive si sono inserite a completamento ed integrazione della Mostra diffusa, “Storia di una comunità. I Gesuiti a Castelnuovo Scrivia”, in corso presso il Museo Diocesano e nella Chiesa di Sant’Ignazio a Castelnuovo; al piano terra, nel portico del Museo Archeologico, l’esposizione della pregevole acquaforte di Giovan Battista Piranesi “Veduta di un sepolcro fuori di Porta del Popolo”, sottoposta ad intervento conservativo, grazie al sensibile e generoso contributo dei tre club Lions cittadini.

La Città di Tortona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria, ha inaugurato, alla presenza del DSindaco Federico Chiodi, un programma con due importanti appuntamenti a Palazzo Guidobono: al primo piano l’esposizione di preziose “cinquecentine” del patrimonio librario locale, provenienti dal fondo bibliografico del Collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia e del dipinto “Madonna col bambino” dell’artista castelnovese Alessandro Berri.