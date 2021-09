Nella mattinata di sabato i sindaci che aderiscono alla convenzione per il servizio di Polizia Locale (Maurizio Oddone per Valenza comune capofila, Andrea Bortoloni per Percetto di Valenza, Elisabetta Tinello per Rivarone, Gianluca Penna per Montecastello, mentre il primo cittadino di Pietra Marazzi Claudio Aichino non ha potuto prendere parte all’incontro delegando il collega di Montecastello) si sono incontrati al Comando della Polizia Locale di Viale Santuario con il Comandante Gianluigi Talento. La riunione, di natura operativo/organizzativa ha voluto da un lato fare il punto sullo stato di attuazione della convenzione e dall’altro proseguire sulla strada della pianificazione del controllo territoriale da parte della Polizia Locale. E’ stata espressa soddisfazione per l’istituzione della pattuglie motomontate e dei servizi serali effettuati durante il periodo estivo, evidenziando che l’attività sin qui svolta complessivamente ha portato anche all’erogazione di sanzioni. L’obiettivo è di armonizzare al massimo le richieste e la programmazione per coprire in maniera SEMPRE Più ottimale con il personale l’area interessata dalla convenzione.

“La collaborazione che si svolge attraverso la Polizia Locale è un passo importante per arrivare ad una polizia del territorio ed è anche la via per un incremento positivo del lavorare insieme tra i Comuni del Valenzano” dichiara il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone