La famiglia è una potenza economica: possiede opifici nelle più importanti città del Piemonte, raggiunge complessivamente gli oltre 1300 dipendenti. I Ceriana hanno impeegnato somme nella Compagnia Belga dei Tramways; un componente della dinastia è fra i fondatori della neonata FIAT; un altro è inserito nel Consiglio

d’amministrazione della stessa, ed ha diritto al voto nella Fabbrica Italiana Lime ed

Utensili.

L’Istituto di Credito è partecipe, nel 1908, per la ricapitalizzazione della principale fabbrica di automobili, interamente italiana: la Fiat.

La crisi della seta, attorno agli anni 20, è duramente sentita per le enormi dimensioni

assunte, trascina alla catena di montaggio tutta la popolazione del contado .. ed oltre.

La Banca Ceriana è coinvolta nello sviluppo delle industrie, ha capitali investiti in un ventaglio di imprese, fra cui nell’industria dolciaria della Venchi Unica, può fronteggiare il delicato momento del settore, senza sensibili problemi.

Gli affari non mancano, il mercato finanziario ha nuove potenzialità, tutti presupposti

validi per trasformare, l’Istituto di Credito, da gestione familiare in Società per

Azioni, assumendo, nel 1921 la Ragione Sociale Fratelli Ceriana S.,P.A. Banca,

esattamente cento anni dopo la fondazione.

Le operazioni di credito, come il mercato finanziario richiede, sono svolte nei più ampi settori, adeguandosi alle nuove tecnologie, puntando l’impegno contabile verso i nascenti sistemi informatici.

Gli interessi, ormai sparsi per il mondo, non hanno trascurato la filiale di Valenza,

anzi questa è curata con il dovuto riguardo; è tuttora attiva, fortemente partecipe alla

vigorosa vita economica della cittadina.

Gli attuali amministratori si rivolgono agli imprenditori inseriti nei vari settori

operativi, siano essi di dimensioni grandi o piccole; guardano ai singoli

risparmiatori, come al più piccolo artigiano, senza differenze.

Il confronto, con gli Istituti di Credito concorrenti, è evidenziato dalla notevole flessibilità della gestione finanziaria, nonché dalla rapida decisionalità, intervenendo come interlocutore nei grandi affari, ponendo l’attenzione su quelle forme di credito di maggior spicco (Leasing, Factoring, ecc … ), restando sempre fedele verso l’importante credito fondiario, pilastro con il quale la Banca Ceriana è nata, cresciuta fino ai nostri giorni.

Franco Montaldo