Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 e lo slittamento di quella 2021, finalmente prenderà il via il 28° Concorso Enologico Torchio d’Oro. Il cambio data della challenge tra i migliori vini del Monferrato che ha come obiettivo «il miglioramento qualitativo della viticoltura e della vinificazione e la valorizzazione dei vini migliori, favorendone la conoscenza, l’apprezzamento e la contrattazione», organizzata dal Comune di Casale Monferrato con l’indispensabile collaborazione dell’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato, è stato approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

«Anche quest’anno il periodo previsto per la raccolta dei vini e, soprattutto, per le degustazioni all’Istituto Luparia di San Martino di Rosignano è stato caratterizzato dal lockdown – ha spiegato l’assessore Daniela Sapio – Per evitare di dover annullare nuovamente il prestigioso premio, abbiamo così deciso di chiedere al Ministero la deroga per spostare il tutto di cinque mesi. Arrivato il benestare, eccoci ad annunciare che il Torchio d’Oro 2021 si farà!».

Anziché in primavera, dunque, le degustazioni dei vini da parte delle commissioni composte da enologi, enotecnici ed esperti e la proclamazione dei vincitori avverrà nel mese di ottobre.

«Le nostre eccellenze enologiche meritano la massima valorizzazione – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi –, per questo motivo ci è sembrato giusto mettere in campo il massimo sforzo perché l’edizione 2021 del Torchio d’Oro si tenesse. Un grazie, quindi, non solo al Ministero delle Politiche Agricole per aver accolto la nostra richiesta, ma anche a tutti coloro che si stanno adoperando affinché si giunga a premiare gli ottimi vini delle nostre colline».

Altra novità introdotta dall’Amministrazione sarà nella scelta dei vini premiati: i voti dei cinque giudici non saranno palesi e discussi, ma singoli e segreti. La media matematica, che escluderà il voto più alto e il più basso, determinerà i vincitori.

Le aziende interessate potranno scaricare la scheda di partecipazione e il regolamento nella sezione Torchio d’Oro del sito della Città di Casale Monferrato alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/torchiodoro2021 e ricevere maggiori informazioni contattando il numero 0142 444305 e la mail uff-agri@comune.casale-monferrato.al.it.