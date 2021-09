A Tortona presso l’ Art Cafè di Andrea Bani si è svolta la terza tappa di Miss e Mister Oasi Piemonte 2021, organizzata dalla Beauty Fashion Music Tortona di Lucia Guarini in collaborazione con il microfono d’oro di Benedetto Gerardo.

Alla consolle Michele Vitaliano.

Serata frizzante, in piena atmosfera estiva 32 partecipanti divisi per categoria hanno sfilato davanti ad un pubblico attento ed entusiasta le performance delle ragazze e ragazzi .

Una attenta giuria composta da Maria Rosaria Festa MIss Over The Best Talent 2021, Renato Lolla Mister Oasi Piemonte Overissimo 2019, Elena Alpa Miss Oasi Piemonte Over (selezione 2021), Giorgio Garisio Mister Vanity Word 2021. hanno votato e decretato i vincitori di questa tappa.

Hanno vinto e passano in finale,

(cat. mister)

Mattia Leto Mister Oasi Piemonte (selezione 2021),

Alessandro Garufi Mister Oasi Art Cafe’ 2021,

Pierluigi Davico Mister Oasi over Piemonte (selezione),

Nicola Costantino Mister Oasi Art Cafè 2021,

(cat. teenager) :

Viky Caraccia Miss Oasi Beauty Fashion Teenager,

Asia Scuro Miss Oasi Piemonte Teenager,

(cat overissime)

Silvana Germoglio (di Milano) Miss Oasi Piemonte Overissima Curvy (selezione),

Marina Rossi (di Alessandria) Miss Oasi Piemonte Overissima (selezione),

Rita Leone (di Tortona) Miss Oasi Overissima Art Cafè 2021,

(cat.over curvy, over , miss)

Elisa Ponzano (di Tortona) Miss Oasi Over Curvy Art Cafè 2021,

Cinzia Scitano (di Alessandria) Miss Oasi Over Curvy Beauty fashion (selezione),

Sabina Dall’Aglio (di Milano) Miss Oasi Piemonte Over Curvy (selezione),

Roberta Caraffa (di Asti) Miss Oasi over Art Cafè 2021,

Masha Liccati (di Varese) Miss Oasi Curvy Art Cafè 2021,

Alessia Meloni (di Tortona) Miss Oasi Piemonte Curvy (selezione)

Debora Erzili (di Tortona) Miss Oasi Art Cafè 2021

Manuela Dotta (di Brescia)Miss Oasi Piemonte(selezione 2021)

Ringrazio la redazione per lo spazio che ci vorrà dedicare e vi aspettiamo al prossimo appuntamento che si terrà domenica 26 settembre 2021 presso il Belvedere Dei Laghi di Pontestura.