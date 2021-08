Ricerca per:

In osservanza alle recenti normative (DL 105 del 2377/2021) i visitatori potranno accedere al museo muniti di Green Pass.

Il percorso del Museo, dotato di supporti didascalici anche in inglese, francese e tedesco e ausili immersivi, illustra attraverso le sue dieci sale una ricca storia di insediamenti e persone, giunta sino a noi grazie ai reperti archeologici recuperati nel corso delle ricerche sul territorio, illustrati e commentati mediante accattivanti apparati grafici e ricostruttivi.

Proseguono gli appuntamenti serali del Museo Civico del Lucus Bormani con la visita guidata in programma venerdì prossimo 6 agosto a partire dalle ore 21.00.