Se nelle scorse edizioni dell’Emd l’Omaggio a Morricone, più volte inserito nel cartellone, ha fatto registrare un grande interesse e una forte affluenza di pubblico, c’è un motivo in più per essere presenti allo spettacolo in programma domani, venerdì 6 agosto, a Diano Marina, alle ore 21.30 nel teatro all’aperto del parco di Villa Scarsella. L’ospite d’eccezione del secondo appuntamento del 10° Estate Musicale Dianese Festival è infatti Susanna Rigacci, dal 2001 straordinaria interprete e voce ufficiale del compositore romano scomparso poco più di un anno fa. La Rigacci, che nell’occasione riceverà il Premio Città di Diano Marina, sarà sul palco insieme all’ensemble Le Muse e ad un’altra quotata solista, Angelica Depaoli.

Lo spettacolo ripercorre la carriera del grande Maestro, autore delle composizioni più celebri della storia della cinematografia internazionale. Nel suo straordinario palmares figurano tantissimi riconoscimenti, tra cui il Premio Oscar, ottenuto nel 2016 (nel 2007 aveva già ottenuto quello onorario alla carriera) per le partiture del film di Quentin Tarantino “The Hateful Eight”, il Gold Globe, il Critic’s Choise Award e la Stella sulla Walk of Fame.

Questi i titoli dei film e dunque delle colonne sonore, che verranno presentate a Villa Scarsella, con la immagini tratte dalle pellicole stesse: “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “C’era una volta il West”, “Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Giù la testa”, “Sacco e Vanzetti”, “Mosè”, “Per le antiche scale”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “Malena” e “The hateful Eight”. Al pianoforte, nel ruolo di direttore, ci sarà il Maestro Andrea Albertini, cui spetterà anche il compito di guida per il pubblico, al fine di vivere al meglio le emozioni che lo spettacolo può regalare.

Si tratta di un viaggio dai primi anni ’60 fino ai giorni nostri, che culmina con la colonna sonora vincitrice dell’Oscar 2016. Ogni brano viene presentato dal M° Albertini e arricchito da aneddoti, curiosità, note storiche e biografiche. In questa versione lo spettacolo è già stato presentato, in tutta Italia e all’estero, più di 70 volte.

Le Muse è un’ensemble strumentale, interamente al femminile, formato da 11 elementi: dieci strumentiste cresciute artisticamente all’interno dello storico gruppo “Rondò Veneziano” e la vocalist Angelica Depaoli. Nel progetto “Musiche da Oscar” la formazione è costituita da musiciste classiche, al fine di ottenere sonorità più vicine ai temi originali proposti durante il concerto.

Il costo dei biglietti è di 25 euro per i posti centrale e di 15 per i laterali (10 euro per gli Under 14).

La prevendita procede spedita presso l’ufficio di via Cavour 30, nel centro di Diano Marina, dalle 9.30 alle 12.30. Telefono per informazioni e prenotazioni: 338.1118108.

Sin dal 2012 l’organizzazione del Festival (Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese e Associazione Ritorno all’Opera), di concerto con l’amministrazione comunale, individua, tra i protagonisti dei vari spettacoli, un artista particolarmente significativo cui consegnare il riconoscimento legato alla manifestazione. La scelta per il 2021 è caduta proprio su Susanna Rigacci. Queste le star che hanno già ricevuto il Premio Città di Diano Marina e figurano dunque nel firmamento dell’Emd Festival: Renata Scotto (2020), Liliana Cosi (2019), Amarilli Nizza (2018), John Osborn (2017), Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (2016), Roberto Servile (2015), Fabio Armiliato (2014), Katia Ricciarelli (2013) e Mariella Devia (2012).

Grandi nomi anche per i prossimi due spettacoli dell’Emd Fesstival: Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti mercoledì 11 agosto e Paolo Cevoli sabato 21 agosto.

Il programma completo è disponibile sul sito www.musicagolfodianese.it

SUSANNA RIGACCI

Nata in Svezia, proveniente da famiglia di musicisti (il padre, nativo di Firenze, era il compositore e direttore d’orchestra Bruno Rigacci), ha concluso la sua preparazione musicale al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, successivamente si è perfezionata con Gina Cigna ed Iris Adami Corradetti, sotto la cui guida si afferma ai Concorsi Internazionali al “Sängerförderungspreis” al Mozarteum di Salisburgo (1985), dove consegue il primo premio. Canta in sei lingue.

Susanna Rigacci si è esibita in diversi importanti teatri: in Italia al Teatro alla Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, a La Fenice di Venezia, al Teatro dell’Opera di Roma al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Massimo di Palermo, all’Arena di Verona; all’estero: al Carnegie Hall, al Radio City Music Hall di New York, all’Opéra Comique e al Théatre Châtelet di Parigi, alla Filarmonica di Praga, al Royal Albert Hall, al Queen Elizabeth Hall di Londra, all’Opéra de Wallonie di Liegi, alla Sibelius Academy di Helsinki, alla Fundaçao Gulbenkian di Lisbona, al Wexford Festival, al Teatro Municipale di Maiorca e allo Staatsteater di Berna.

Predilige il repertorio barocco italiano, ambito nel quale conta diverse incisioni con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone (Erato) e per le case discografiche Philips e Bongiovanni. Susanna Rigacci ha poi perfezionato il suo repertorio affrontando Donizetti e Rossini.

Si dedica anche alla musica moderna e contemporanea, repertorio nel quale si è esibita alla Biennale di Venezia e al Festival di Gibellina, e cantando con l’orchestra Roma Sinfonietta, la London Sinfonietta, le orchestre della Rai di Roma, Torino e Milano, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a Milano, l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Ha interpretato Webern, Berg, Schönberg, Berio, Nono, Sciarrino e alcune composizioni di Togni, Pennisi, D’Amico, De Rossi Re in prima esecuzione. Ha cantato come protagonista nella prima italiana di La gatta inglese di Henze al Teatro Comunale di Bologna. È interprete come voce solista nell’opera teatrale di Eduardo De Filippo Padre Cicogna musicata e diretta da Nicola Piovani con Luca De Filippo voce recitante.

Nel febbraio 2011 partecipa al Festival di Sanremo 2011 come voce di accompagnamento nel brano £Io confesso” dei La Crus.

Nel luglio 2011 debutta nel recital “InCanto Cinema”, dove interpreta brani internazionali di musica da film. Dal 2001 è interprete, in concerti e incisioni, della musica di Ennio Morricone.

ANDREA ALBERTINI

Nato nel 1966, il Maestro Albertini si è diplomato in pianoforte presso il conservatorio “N. Paganini” di Genova con il maestro Danilo Macchioni. Ha ultimato i corsi di Organo e direzione corale presso la Scuola Diocesana di musica sacra di Tortona con il maestro G. Scappini, il corso speciale per collaboratori al pianoforte con il maestro R. Cognazzo ed il corso di direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con il maestro Antonio Cericola e con il maestro Paolo Ferrara presso il Conservatorio di Alessandria e nell’ambito del festival Barbaresco Musica. E’ pianista accompagnatore del coro “G. Verdi” di Pavia. Come direttore del coro “Bandello” di Castelnuovo Scrivia ha approfondito gli scritti sacri del tortonese Lorenzo Perosi. Ha collaborato con la scuola di perfezionamento vocale e scenico del mezzosoprano Franca Mattiucci, con la quale ha già partecipato alla realizzazione di diverse opere liriche e concerti anche con importanti solisti (P. Cappuccilli, R. Lantieri, F. Mattiucci, K. Johanson, M. Alvarez, K. Ricciarelli, G. Zancanaro, P. Ballo) e per prestigiose sedi in Italia e all’estero (Teatro dell’Arte di Milano, Società del quartetto di Milano, Duomo di Milano, Sala Grande del Conservatorio di Lussemburgo, Festival verdiano di Vigevano, Premio Violetta di Parma, Teatri civici di San Marino, Ferrara, Pavia, Tortona, Soresina, Boario Terme, Circolo Donizetti di Bergamo). Ultimamente collabora come direttore con l’Orchestra Classica di Alessandria, con la quale ha registrato in prima assoluta la “Messa n. 7” di C. Gounod e l’inedito “Magnificat” per tenore, coro e orchestra di L. Perosi.

Da ricordare la direzione della “Passione di Cristo” in cattedrale ad Imperia nel decimo festival internazionale di musica sacra ripreso da Rai 3 e il “Requiem op. 48” di G. Faurè nella tredicesima edizione di “Perosiana” trasmessa da Radio Vaticana ed utilizzato da Rete 4 per le celebrazioni pasquali 2008. Per l’edizione 2008 di Perosiana, ha riscoperto, pubblicato e registrato la “Messa da Requiem” di L. Perosi nella versione orchestrale inedita, mai eseguita dopo la morte del compositore. L’evento è stato eseguito in Basilica dei Frari a Venezia, organizzato dall’istituto musicale superiore “Fondazione Ugo e Olga Levi” con il sostegno della Procuratoria di San Marco ed inserito nel calendario 2008 del Teatro La Fenice (concerto fuori sede).

Nel 2011 fonda l’orchestra di violoncelli Dodecacellos, con la quale incide il cd Musica e Cinema, e collabora con artisti come Giuseppe Pambieri, Paola Gassamn, Ugo Pagliai, Sabrina Brazzo (prima ballerina del Teatro alla Scala), con il quale partecipa al più importante festival violoncellistico europeo (festival Piatti a Bergamo edizione 2014) e al cinquantaduesimo festival di musica da Camera di Cervo (nell’agosto del 2015), grazie al quale si esibisce ad Expo 2015 presso Padiglione Italia in rappresentanza dell’eccellenza musicale italiana, evento ripreso da Rai 3.

Nel 2012 fonda l’Ensemble Le Muse con il quale inaugura nel luglio scorso , con un concerto ,alla presenza delle principali autorità governative europee, il semestre di presidenza italiana all’Unione Europea . Con lo stesso gruppo ottiene nell’ottobre scorso l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana per il progetto Morricone, che ha già toccato importanti sedi europee e nazionali.

Il cartellone completo del 10° Estate Musicale Dianese Festival

Location: Villa Scarsella, ingresso da via Cavour – inizio spettacoli: ore 21.30

Prevendita: ufficio via Cavour, Diano Marina (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30).

Tel. 338.1118108 E-mail: info@musicagolfodianese.it.

Sito: www.musicagolfodianese.it (Facebook Estate Musicale Dianese)

Mercoledì 28 luglio

1) Don Giovanni, il dissoluto punito – opera lirica di W.A. Mozart

primo settore: 28 euro – secondo settore: 24 euro – under 14: 10 euro

Venerdì 6 agosto

2) Omaggio a Ennio Morricone – Premio Città di Diano Marina a Susanna Rigacci

posti centrali: 25 euro, posti laterali: 15 euro – under 14: 10 euro

Mercoledì 11 agosto

3) Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti in concerto – “La vita imprevedibile delle canzoni”

posto unico: 20 euro – under 14: 10 euro

Sabato 21 agosto

4) Paolo Cevoli Show

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Martedì 24 agosto

5) Singing Musical – Da Gershin ai Queen

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Venerdì 27 agosto

6) Il paese dei campanelli – operetta

primo settore: 25 euro – secondo settore: 20 euro – under 14: 10 euro