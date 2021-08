Abbiamo inviato questa settimana una lettera formale alla struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta di ANAS Gruppo FS Italiane per segnalare la situazione di pericolosità e chiedere interventi di manutenzione e ripristino sulla SS10 “Padana Inferiore”, nel tratto di competenza compreso tra il comune di Alessandria e la frazione di Spinetta Marengo (AL).

Un percorso di circa 4 km che presenta una condizione di estremo abbandono e usura, con una serie di buche, avvallamenti e “dossi” non artificiali che ne compromettono gravemente la sicurezza e la percorribilità. Inoltre la segnaletica orizzontale risulta quasi invisibile, mentre la segnaletica verticale risulta in molte parti divelta o assente.

La tratta viene percorsa ogni giorno da un numero elevato di automobili, mezzi pesanti e da autobus del sistema di trasporto pubblico locale. Proprio su questa strada si sono verificati, negli ultimi anni, gravi incidenti stradali dovuti anche alle condizioni di precaria sicurezza, inoltre sono molteplici le segnalazioni di danni arrecati ad auto e autobus di linea a causa delle condizioni del manto stradale.

La missiva si conclude con la richiesta di un’analisi delle condizioni del tratto in oggetto e dell’avvio di interventi di messa in sicurezza con il rifacimento del manto stradale e la revisione della segnaletica.

Auspichiamo un veloce riscontro da parte di ANAS ed il conseguente intervento per ripristinare la sicurezza in questo tratto importante per la viabilità alessandrina. Continueremo a tenere aggiornati i cittadini su questi aspetti e sulle decisioni in merito da parte della dirigenza di ANAS.

Sean Sacco, Capogruppo M5S Consiglio regionale del Piemonte

Susy Matrisciano, Senatrice M5S

Michelangelo Serra – Francesco Gentiluomo

Consiglieri comunali M5S Comune di Alessandria