Si intitola “Love for Music, music for love” cioé amore per la musica e musica per amore ed é lo spettacolo annuale che Emanuele Semino ed Enzo Consogno organizzano da qualche anno a fine estate a scopo di beneficienza che sta diventando davvero una bella tradizione.

L’appuntamento di quest’anno è in programma Venerdì prossimo 3 settembre a Tortona e parliamo di un evento musicale di particolare rilevanza in quanto, la serata, sarà dedicata per la raccolta fondi destinata alle associazioni “Piccolo Cottolengo di Tortona” e la Onlus “Exago – Le voci dell’Autismo” di Paderna.

L’ambito e genere musicale spazierà brevemente dalla classica per passare poi dal musical sino al pop/rock moderno. Assieme al Maestro Enzo Consogno saranno presenti il Tenore Emanuele Semino, allievo del Maestro di Andrea Bocelli, il coro Laeta Consonantia ed il Kinder Chorus Paolo Perduca.

Ospiti della serata saranno le cantanti:- Greta Cartasegna- Désirée Cicerello- Matilde Farano- Sofia Mogni- Francesca Freda- Serena Giura e i Musicisti:- Riccardo Franzolin (Tastiere)- Sara Maggio (Tastiere)- Simone Chiandotto (Tastiere)- Emanuele Consogno (Batteria)- Samuele Perduca (Chitarre)- Luca Furfaro (Basso).

La direzione generale dell’evento e quella artistica saranno affidate ad Enzo Consogno, Il tutto con il Patrocinio del Comune di Tortona, il Grande sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, La città commerciale OASI, il Cinema Megaplex Stardust e Punto Fuoco Tortona.

Il concerto avrà luogo a Tortona presso Città Commerciale OASI – Arena Cinema Megaplex (piazzale di fronte al cinema) alle ore 21:00 ed è richiesta prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici seguenti:

– 334-8277410 – 339-6447866.

Di seguito altre immagini dei protagonisti.