L’episodio si é verificato questa mattina, mercoledì 1° settembre in un campo alla periferia del Comune di Casalnoceto quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono stati avvisati che un albero si era incendiato.

I pompieri sono immediatamente partiti alla volta di Casalnoceto e si sono puntualmente recati sul luogo segnalato, hanno aperto gli idranti e hanno spento le fiamme.

Poi hanno cercato di capire il motivo per cui questo albero, che é andato in gran parte distrutto avesse preso improvvisamente fuoco.

Difficile stabilire le cause per cui non é escluso possa essere stato un incendio doloso da attribuire ad un atta di vandalismo, tuttavia chi prima delle sei del mattino ha voglia di alzarsi, dare fuoco ad una pianta e poi scappare a tutta birra?