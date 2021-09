Un ennesimo episodio di violenza gratuita e inciviltà, forse dovuto ai fumi dell’alcol o chissà per qualche altro motivo, é accaduto nei giorni scorsi a Tortona, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Volpedo e Viguzzolo, sono stati costretti ad intervenire in una panetteria in corso Don Orione perché un giovane marocchino di 28 anni infastidiva i clienti con comportamenti incivili

Lo straniero é stato quindi allontanato, ma prima di uscire ha preso uno sgabello in ferro e l’ha scagliato contro una vetrina del locale mandandola in frantumi.

Poi si é allontanato, ma a quel punto i gestori del locale hanno subito avvisato i carabinieri che giunti immediatamente sul posto, dopo aver raccolto una sommaria descrizione del giovane si sono messi alla sua ricerca e l’hanno trovato poco dopo.

Lo hanno bloccato e dopo i necessari accertamenti di rito lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per danneggiamento aggravato.

La normativa in questi casi prevede la denuncia in stato di libertà, per cui il marocchino dopo essere rimasto insieme ai Carabinieri per qualche tempo e per espletare tutte le incombenze di rito, ha potuto proseguire la vita che sta conducendo, in attesa del relativo processo.

