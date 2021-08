L’incontro é di quelli importanti, soprattutto per l’economia della Bassa valle Scrivia, basata sul settore agricolo e proprio in quest’ottica assume particolare rilevanza l’incontro sul “Come fronteggiare la crisi climatica e di mercato della filiera ortofrutticola”, promosso dal Movimento 5 Stelle, e previsto venerdì 3 settembre presso Palazzo Centurione in via Garibaldi 43 a Castelnuovo Scrivia.

Un’ importante occasione per discutere dei pesanti disagi subiti dagli operatori del settore ed individuare possibili soluzioni, cogliendo l’opportunità della visita, sul territorio alessandrino, del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

All’incontro, che vista la situazione relativa al Covid é esclusivamente ad invito per operatori, politici, organi d’informazione e addetti ai lavori, presentando il Green Pass interverranno Gianni Tagliani, Sindaco di Castelnuovo Scrivia; Marco Dallera, imprenditore agricolo, presidente della cooperativa ortofrutticola “Il casone” e referente gruppo di lavoro agricoltura del Movimento 5 Stelle Piemonte; Susy Matrisciano, Senatrice del Movimento Cinquestelle e Presidente della Commissione permanente lavoro pubblico, privato e previdenza sociale; Sean Sacco, Consigliere regionale M5S e, ovviamente il Ministro Stefano Patuanelli.