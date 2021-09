Sabato 28 agosto nella magica atmosfera creata dallo spettacolo di Michele Cafaggi, il mago delle bolle giganti, nel cortile interno del palazzo Dellepiane sono stati svelati i vincitori di Novi Gelato in Festa, evento messo a punto dalla Consulta per il Commercio, l’Artigianato e l’Agricoltura del Comune di Novi Ligure in accordo con l’Amministrazione comunale.

Questa edizione, svoltasi il 3-4-5-agosto, ha visto coinvolte cinque gelaterie artigianali: Riccardo Il Gelatiere, Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini, Elvezia Bar Pasticceria Gelateria, Giuliateria 1860 Bar Gelateria, Parodi Gelato e, novità 2021, La Bottega del Sanconiglio in piazza Carenzi che ha offerto il laboratorio per creare il gelato di carta.

L’alta partecipazione del pubblico ha permesso di realizzare una vera e propria campagna social con protagoniste le splendide gelaterie artigianali di Novi Ligure, raggiungendo quota 500 tra condivisioni e ri-condivisioni di coni e coppette su Instagram con l’account ufficiale @novigelatoinfesta.

Davanti al numerosissimo pubblico di Fish e Bubbles, il Sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella e il presidente della Consulta del Commercio Artigianato e Agricoltura Barbara Gramolotti hanno premiato la Regina della Festa, anzi le Regine della Festa, in quanto questa edizione ha fatto registrate un ex equo tra Giuliateria 1860 Bar Gelateria e Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini.

Entrambe le gelaterie Regine della Festa hanno voluto raddoppiare il premio riservato agli avventori permettendo così di assegnare sia il premio social sia due menzioni speciali da ½ kg di gelato cadauna. Le menzioni speciali assegnate a chi ha postato una foto per ogni tappa del goloso passaporto hanno premiato: Marie Sugimoto, giapponese che vive a Valenza, e la signora Giuseppina Maria Tobia con il suo papà sig. Paolo Tobia.

A ricevere il premio più ambito (1 kg di gelato) Davide Carrea, che oltre a compilare il passaporto del goloso è stato protagonista di 10 scatti, il vero testimonial dell’evento.