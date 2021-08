Prosegue, a Tortona, presso il chiostro dell’Annunziata, in via Montemerlo, la serie di appuntamenti in programma nella rassegna estiva.

Venerdì 3 settembre alle ore 21 sul palco del Cortile dell’Annunziata saliranno Alessandra Viola e Pietro Martin con “Trash! …2…1” conferenza spettacolo accompagnati dalla musica del Riciclato Circo Musicale, band che suona solo strumenti realizzati con materiali di recupero e che, dal 2006, sperimenta un originale genere musicale: “L’Elettrodomestica”.

La serata – sponsorizzata dalla società Entsorga – coniuga divertimento e divulgazione scientifica: un modo per trattare il tema dei rifiuti, scottante e allarmante, con cognizione scientifica, ma anche intrattenimento per farlo diventare “un’occasione di riflessione, appassionante e comprensibile”.

Alessandra Viola è scrittrice e giornalista, regista di documentari, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni Rai. Ha un dottorato di ricerca in Comunicazione della scienza (Università Sapienza, Roma 2011) e uno in Scienze agrarie e ambientali (Università di Firenze, 2014).

Pietro Martin è professore di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” dell’Univeristà di Padova e Fellow dell’American Physical Society.

ll Riciclato CircoMusicale, band marchigiana, ha brevettato decine di strumenti, dal cappellofono al controbarattolo. Oggetti comuni ripensati che mimano il suono di strumenti tradizionali, emettendo curiosi effetti sonori musicalmente coinvolgenti, anzi travolgenti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – tel. 338 7250603

Accesso consentito solo previa esibizione di “Green Pass” o esito negativo del tampone.

Info : 0131 864297 (Ufficio Manifestazioni, Comune di Tortona – www.vivitortona.it).