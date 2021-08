Da ieri mattina sono stati posizionati appositi “cassonetti” a bordo area del mercato di Piazza Garibaldi per limitare il fenomeno dell’abbandono a terra dei rifiuti al fine di ottenere un corretto conferimento degli stessi.

I singoli operatori dovranno mantenere puliti i propri banchi con l’obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato e, durante lo svolgimento delle attività di mercato, gli stessi dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari onde evitare le dispersioni di rifiuti e materiale da imballaggio.

Sarà effettuato un rigido controllo da parte degli Agenti della Polizia Municipale e degli Ispettori Ambientali e, naturalmente in caso di inosservanza di tali disposizioni, gli stessi potranno procedere con le sanzioni del caso.



“Come richiesto da diversi Consiglieri comunali, Associazioni di categoria, operatori e residenti – commenta l’Assessore al Commercio Mattia Roggero – da questa mattina, nell’area adiacente al mercato di Piazza Garibaldi, saranno inseriti diversi punti di raccolta rifiuti per evitare il fenomeno dell’abbandono a terra dei rifiuti. Ricordiamo che per verificare l’adempimento di tali prescrizioni, verrà effettuato un rigido controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale e dagli Ispettori Ambientali”.