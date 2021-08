Anche agosto sarà un mese ricco di iniziative per Casale Monferrato grazie al cartellone di Esco – Estate a Corte, la rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi organizzati dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni.

Primo appuntamento già giovedì 5 alle ore 21,30 nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) con lo spettacolo della Stardust Company dal titolo Volta la carta – viaggio tra musica e illusione. Sarà un percorso teatrale tra i ricordi dell’infanzia dei due protagonisti: attraverso un mazzo di tarocchi che Endor ritrova nella soffitta di casa sua, si sussegue una serie affascinante di quadri, facendo rivivere i sogni che ci accompagnavano da bambini. Musica, illusione e teatro si fondono in un tutt’uno per dare vita a uno spettacolo in cui anche il pubblico ne diventa protagonista.

Rinviato invece al 26 agosto la visita guidata dedicata a Guglielmo Caccia, detto Il Moncalvo, in programma per giovedì e organizzato dal Museo Civico di Casale nell’ambito delle iniziative estive della rete MoMu – Monferrato Musei.

Venerdì 6 agosto doppio appuntamento sempre nel cortile di Palazzo Langosco: alle ore 18,30 tornano le presentazioni librarie di Un cocktail tra le righe. Paola Casulli incontrerà Maria Cristina Moreschi, autrice di America (Ebs print), un’opera che ha come filo conduttore il “turismo casuale”, quello che permette al viaggiatore di adattarsi a nuove situazioni, luoghi, persone o informazioni, implementando, con novità e imprevisti, i precedenti programmi e itinerari con i quali si intraprende il viaggio.

Alle ore 21,30 sarà di scena Cento anni di Tango Argentino dalla Cumparsita fino a Piazzolla: una viaggio attraverso la storia di uno dei balli più coinvolgenti e coreografici di sempre, il tutto con le spettacolari esibizioni curate dall’associazione Tango Mio.

Sabato sera 7 agosto sarà invece protagonista il blues con i B-Tree featuring Andrea Scagliarini, che proporranno dalle ore 21,30 nel Cortile del Castello del Monferrato un repertorio che omaggia alcuni tra i più grandi della scena internazionale: dagli storici B.B. King, Albert King e Freddie King, spesso citati come i “tre Kings” del Mississippi, per arrivare alla seconda generazione con sonorità più rock come Eric Clapton, al contemporaneo John Mayer solo per citarne alcuni. Sul palcoscenico Riccardo Marchese (batteria), Alberto Gandin (chitarra e voce), Luigi Andreone (basso) e Andrea Scagliarini (armonica).

Domenica 8 agosto si torna nel cortile di Palazzo Langosco per Facciamo finta che… della Compagnia Fubinese, un divertente spettacolo di cabaret, con strampalate gag, parodie, un ventriloquo di successo, senza dimenticare né Mago Magone che ritorna con le sue previsioni e neppure alcuni “classici” che il gruppo ha portato in scena fin dai tempi dello spettacolo Va là che vai bene.

Nel salone Spalti e Torrioni del Castello del Monferrato nel fine settimana sarà ancora possibile, inoltre, ammirare la collettiva L’ora di Mosca – Esperienza #02. Con il supporto dell’Associazione culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee di Alessandria, la mostra espone le opere di undici artisti indipendenti: Aqua Aura, Giuliano Caporali, Loretta Cappanera, Elisa Cella, Andrea Cereda, Angelica Consoli, Nadia Galbiati, Marco Grimaldi, Alex Sala, Matteo Suffritti, Manuela Toselli. Orari: il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Maggiori informazioni: www.loradimosca.it.

Martedì 10 agosto, infine, per la notte di San Lorenzo al Castello del Monferrato si terrà un reading a cura di Paola Casulli con letture tratte dalla grande cinematografia, teatro e letteratura sul tema delle stelle, della luna e dei sogni. Alla serata parteciperanno la stessa Casulli e Fabio Fazi che si cimenteranno nelle letture, accompagnati dalle musiche dei Not only swing: Federica Spinella – voce, Daniele Deambrogio – chitarra e la partecipazione straordinaria di Camilla Rolando alla tromba.

Si ricorda che da venerdì 6 agosto, in base alle disposizioni governative vigenti (Decreto Legge del 23 luglio 2021) è obbligatorio che i partecipanti agli eventi esibiscano il Green Pass – Certificazione Verde Covid 19 (in forma cartacea o su smartphone), corredato da un valido documento di identità. Al momento dell’ingresso sarà anche assegnato il posto a sedersi.

Info e aggiornamenti sulla kermesse estiva: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.