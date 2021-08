Sabato 7 agosto alle ore 21.30, presso il Teatro Romano in via Scatilazzi, si terrà una notte magica all’insegna dei suoni e delle note jazz.

Durante la serata il pubblico avrà la possibilità di apprezzare l’energia di Sabrina Oggero Viale (voce) e Alberto Marsico (organo Hammond). Il loro jazz travolgente risuonerà in tutta la città termale restituendo al pubblico la vivacità di un genere musicale pieno di vitalità. Lo spettacolo Always dare! è un monito per ricordarsi di avere il coraggio di osare sempre, ascoltandosi l’uno con l’altro, correndo il rischio di incontrarsi o di scontrarsi. La loro performance è stata definita “un caleidoscopio di suoni e di emozioni, che si muovono tra jazz e soul con eleganza e un tocco di ironia”.

La collaborazione tra i musicisti non si ferma sul palco, ma è fertile e intensa e li ha portati a incidere anche il disco The wedding (2017), che rappresenta il connubio musicale tra i due artisti, il cui feeling è totale o tale aspira a essere.

L’evento è organizzato dall’associazione Ecograffi, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Acqui Terme. Ingresso gratuito.