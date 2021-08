Brutta da una parte ma bella dall’altra la storia che andiamo a raccontare oggi e che vede protagonista un tortonese che, a differenza di tanti altri, possiede un grande spirito civile e passata la rabbia per aver rotto una gomma dell’auto (tra l’latro nuova) passando dento una buca in via Muraglie Rosse a Tortona, decide di coprirla la buca per evitare danni ad altri automobilisti e di scrivere al sindaco di Tortona Federico Chiodi che gli risponde quasi subito e si attiva per fare in modo di risolvere il problema.

Se é vero, infatti, che il Comune non può essere dappertutto e tante sono le strade in cattive condizioni, perché per tutti i Comuni d’Italia é impossibile tenerle tutte perfettamente a posto, é anche vero che le segnalazioni dei cittadini sono necessarie, perché soltanto il municipio può valutare quali siano effettivamente le emergenze e intervenire presto, come ci auguriamo possa succedere anche stavolta.

Andiamo con ordine, però a raccontare cosa é accaduto riportando prima la lettera del nostro lettore:

Buongiorno direttore,

come al solito buche in molte vie di Tortona.

Mi è costata lo squarcio di una gomma (150euro), rovinato il cerchio in lega e buttato un kit di riparazione.

La buca in questione è in via Muraglie Rosse davanti al civico 1.

Le allego alcune foto…

Ah… Il mio senso civico ha fatto sì che prendessi della ghiaia e riempissi la buca (lavoro sicuramente provvisorio)… almeno altri automobilisti eviteranno la mia disavventura (almeno in quel punto e per un periodo di tempo).

Adesso vedremo se il comune provvederà a risarcire (spero) e a riparare le buche.

Allego anche una spatica foto di via Barabino dove esattamente a centro strada qualcuno ha messo un birillo per segnalare un’altra buca (ormai presente da tempo)….

Possibile che nessuno del comune (alcuni abitano proprio li vicino e portano a spasso il cane) abbia visto e non si intervenga prontamente.

Grazie

Lettera Firmata

A fine articolo pubblichiamo la foto della buca in via Barabino.

Nel frattempo il nostro lettore ha segnalato la situazione al Sindaco Chiodi inviando anche l’immagine all’email sindaco@comune.tortona.al.it che l’ha ringraziato e ha detto che informerà i lavori pubblici. Certo non é un compito che compete ad un Sindaco ma questo avvalora ancora di più l’amore e la dedizione che un primo cittadino come Chiodi ha per la sua città.

Sotto la foto in via Barabino in alto quella in via Muraglie rosse