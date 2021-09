“Fatto” di droga si mette alla guida della propria auto con a bordo due amiche e ovviamente va fuori strada in un incidente stradale.

E’ accaduto nei giorni scorsi quando i Carabinieri della Stazione di Pontecurone, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 21enne, responsabile di un sinistro autonomo in Castelnuovo Scrivia, all’altezza del cavalcavia autostradale della S.P.95.

Il giovane, alla guida della propria autovettura, con a bordo due amiche, fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale. Soccorso e condotto presso l’Ospedale Civile di Novi Ligure, veniva sottoposto a test alcolemico e tossicologico, risultando positivo alla cannabis. Trasportati al pronto Soccorso anche le due ragazze e che erano con lui, ma tutti hanno riportato, per fortuna solo lievi contusioni guaribili in pochi giorni.