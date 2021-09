Ricerca per:

Oltre alla visita delle tre sezioni del Museo, Archeologica, Risorgimentale e Mineralogica, che permettono di riscoprire la lunga storia del territorio dianese dal Paleolitico fino al Risorgimento attraverso oltre 800 reperti archeologici e documenti storici, il Museo del Lucus Bormani propone visite guidate in più lingue, laboratori e attività didattiche, incontri dedicati ad approfondire tematiche quali lo scavo archeologico, la viabilità e la vita quotidiana di epoca romana, i relitti e le rotte commerciali dell’antichità, i culti nel mondo preistorico e romano. Il Museo è attivo anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Da mercoledì 1 settembre al Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina entrerà in vigore l’orario autunnale ideato per favorire l’ingresso al museo degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il MARM sarà visitabile il martedì dalle 9 alle 14, dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.