Si tratta di un cittadino di origine albanese di anni 25 regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, veniva pertanto deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di omissione di soccorso con fuga e lesioni personali e allo stesso veniva ritirata la patente di guida.

Nel mentre la centrale Operativa diramava le ricerche e grazie alle preziose informazioni assunte da astanti si riusciva ad individuare la targa del veicolo investitore, una Ford Fusion, il cui conducente poco dopo l’occorso si era recato presso gli uffici della locale Questura per autodenunciarsi dell’accaduto.

Nei giorni scorsi i Vigili Urbani di Alessandria intervenivano in Piazza Garibaldi all’intersezione con Corso Roma per i rilievi di un incidente stradale con investimento di pedone ad opera di autovettura il cui conducente si era dato alla fuga.