I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso (scaricabili su www.ilPiemontetivaccina.it), unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.

L’iniziativa è attiva in tutto il Piemonte e a questo indirizzo è possibile consultare l’elenco completo dei centri vaccinali della regione che effettuano vaccinazione in accesso diretto:

Per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni, fino al 31 agosto la Regione Piemonte consentirà l’accesso diretto a tutte le fasce d’età in alcuni degli HUB del territorio.

Per tutto agosto accesso diretto ai centri Hub dell’Asl di Alessandria: vaccinatevi, é gratis!