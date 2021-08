Domenica 22 agosto Acqui Terme sarà protagonista del gran finale del challenge Gran Monferrato-Pella Sportswear, un circuito di gare ciclistiche riservate alle categorie Under23 ed Élite che tocca ogni anno i principali centri monferrini e che in questa edizione 2021 ha scelto la città termale come sede per la corsa decisiva, dopo le precedenti tappe di Fubine-Altavilla, Valenza e Ovada.

Il team manager casalese Gianni Pederzolli, ideatore del circuito Gran Monferrato-Pella Sportswear, ci tiene a ribadire come questa serie di corse abbia una duplice funzione: da una parte intende proporre il ciclismo dilettantistico di alto livello alle migliaia di appassionati del nostro territorio; dall’altra vuole veicolare un messaggio propagandistico che funga da traino per il turismo nel Monferrato. “Da quando abbiamo tradotto in realtà questa idea – afferma Pederzolli– tutti i siti web del settore e la stampa specializzata parlano delle nostre colline e trasmettono a molti appassionati ciclisti ed escursionisti la voglia di visitarle. Questa per noi rappresenta la vittoria più bella”.

Il “1° Memorial Claudia”, inizialmente previsto per domenica 25 luglio e poi posticipato a domenica 22 agosto a causa di alcuni imprevisti, vedrà ai nastri di partenza in corso Bagni 1 alle ore 11.00 i migliori ciclisti Dilettanti italiani in cerca di un contratto professionistico nel 2022. L’arrivo è previsto sempre in corso Bagni intorno alle 14.30. Sono attesi circa 200 ciclisti da tutta la penisola in rappresentanza di oltre 20 team, più alcune compagini straniere ospiti per l’occasione.

Pederzolli, il sindaco Lorenzo Lucchini e il vicesindaco Paolo Mighetti stanno facendo il possibile per dare alla città di Acqui Terme una giornata da ricordare. “Abbiamo studiato un percorso veloce in grado di dare spettacolo lungo i viali cittadini, ma allo stesso tempo abbiamo inserito qualche difficoltà altimetrica affinché il finale non sia scontato” continua Pederzolli. “Invito tutti i monferrini a non mancare a questo appuntamento: non se ne pentiranno”.

Il percorso studiato dagli organizzatori si dipana lungo un anello di 16,5 km da percorre 9 volte (per un totale di 149,5 km) che tocca il comune di Terzo (sp 30) e comprende la salita verso Melazzo (1,3 km al 5% di pendenza media). Arrivo pianeggiante e veloce in corso Bagni attraverso un rettilineo di 500 metri senza ostacoli.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il realizzarsi di questa manifestazione”, spiega il sindaco Lorenzo Lucchini. “Acqui Terme è onorata di poter ospitare una gara così importante e di accogliere gli sportivi del challenge Gran Monferrato-Pella Sportswear. Lo sport è un fondamentale strumento per condividere emozioni e rafforzare l’identità di un territorio. Sono certo che Acqui Terme sarà un palcoscenico perfetto per le imprese sportive di tanti amanti della bicicletta”.