La Giunta Municipale di Imperia ha approvato nelle scorse settimane la delibera di riorganizzazione dell’Ufficio di supporto agli Organi di Direzione Politica, previsto dall’articolo 90 del Testo Unico degli Enti Locali. La delibera riporta a tre i componenti dello staff, che nel corso del mandato erano stati ridotti a due, e attribuisce le funzioni di capo di gabinetto al Portavoce. Come previsto dalla normativa, le tre figure sono assunte con contratto a tempo determinato sino alla scadenza del mandato del sindaco.



Nelle scorse ore, con proprio decreto, il sindaco Scajola ha individuato quale nuovo capo di gabinetto Santo Scarfone, che manterrà anche le funzioni di Portavoce svolte negli ultimi tre anni. Nei prossimi giorni sarà aperta la selezione per individuare il terzo elemento dello staff, che completerà la segreteria.



“La Segreteria del Sindaco è la struttura che più è stata sacrificata in questi tre anni per far fronte alle esigenze importanti del resto della macchina comunale. Tra dipendenti interni ed esterni siamo a un organico dimezzato rispetto a quanto previsto a inizio mandato, essendo partiti in sei e contando oggi su tre unità. Ancora di recente, la funzionaria assunta tramite concorso per la Segreteria del Sindaco è stata destinata ad altro ufficio per far fronte alle carenze legate ai pensionamenti. In questo contesto ho deciso di sfruttare l’estate per procedere a una riorganizzazione dello staff, che tornerà ad essere composto da tre persone come all’inizio. Abbiamo previsto inoltre il ritorno formale di una figura di coordinamento, di categoria D, inglobandola, in un’ottica di razionalizzazione, a quella del Portavoce. L’obiettivo è consentire di lavorare in maniera ancora più efficiente per dare risposte tempestive alle esigenze della cittadinanza”, commenta il sindaco Claudio Scajola.