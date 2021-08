Ricerca per:

L’accesso all’area sarà concesso dalle ore 20 per evitare eventuali assembramenti.

La commedia,, di per sé brillante e ricca di colpi di scena, si avvale quindi di un rimaneggiamento che rende la più attuale e fruibile per il pubblico contemporaneo.

Giovedì 5 agosto 2021, alle ore 21, presso l’Area Sagre a Voltaggio, con ingresso ad offerta, andrà in scena il nuovo spettacolo della Compagnia del Bollito: Una matassa imbrogliata. Il testo, ispirato a quello omonimo di Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo De Filippo, è stato adattato dalla regista della compagnia, Maria Angela Damilano.

La compagnia del Bollito va in scena a Voltaggio con la regia della tortonese Maria Angela Damilano