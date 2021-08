Non c’é nulla da fare, il Covid seppur a livelli controllabili, che per ora non destano preoccupazione, non ne vuole sapere di andarsene e, come potete vedere dalla tabella in basso, piccole variazioni si registrano quasi ogni giorno.

Il maggior numero dei contagi, come si registra ormai da diversi giorni é appannaggio delle città di Acqui terme e Tortona che so no ai primi posti di questa brutta classifica (tabella in alto).

I contagi, come ormai accade in quasi tutta Italia riguardano soprattutto i giovani quasi tutti asintomatici o con pochi sintomi. Questo ovviamente non significa che non esista la malattia, come erroneamente molti credono, perché comunque parliamo sempre di Covid ed é sufficiente una piccola ricerca su internet per comprendere cosa sia il long-covid e quali conseguenze il virus possa lasciare nelle persone che lo prendono, con sintomi o meno.