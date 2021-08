Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La manifestazione si terrà in una sala della Ricca appositamente dedicata e inaugurata nello scorso mese di Giugno insieme a questa nuova location di Slow Food che mira a valorizzare i prodotti della zona

Per partecipare a questo straordinario evento, in abbinamento ad un calice di vino, causa posti limitati, la prenotazione è obbligatoria .

Presso la nuova sede di sede di Slow Food del Tortonese dove sono in esposizione e anche tutti i più importanti prodotti del territorio tortonese, alla Rocca medioevale di Carbonara Scrivia si terrà una degustazione dei formaggi di Guido Guerra, formaggi del territorio di produzione rigorosamente artigianale.

Interessante iniziativa organizzata dalla Condotta Tortonese di Slow Food, quella in programma domani, giovedì 5 agosto, dalle 19 alle 22.