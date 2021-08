Non ci sono soltanto incendi da spegnere per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, sempre pronti a soccorrere le persone in difficoltà per episodi che possono sembrare un dramma ma che, grazie al provvidenziale intervento dei pompieri, per fortuna, finiscono per essere risolti nel migliore dei modi con grande sollievo da parte delle persone che temono il peggio e, in qualche mondo, vengono così “salvate” dai Vigili del Fuoco.

Due di questi interventi si sono verificati nella tarda serata di ieri, lunedì 16 agosto.

Il primo in un appartamento in una palazzo in corso Montebello, in pieno centro a Tortona, quando uno straniero che abita all’interno si é accorto – ma con grave ritardo – che la casa si stava allagando.

Lo straniero non sapeva cosa fare e alla fine ha chiamato i pompieri. Quando sono entrati nell’alloggio, l’acqua aveva già allagato tutto il pavimento della casa raggiungendo un livello di alcuni centimetri.

Era successo che un flessibile del bidet, evidentemente in stato di degrado, si é rotto all’improvviso e l’uomo non sapeva cosa fare.

I pompieri hanno semplicemente chiuso il rubinetto del contatore, ponendo fine alla perdita, e hanno invitato l’uomo a non riaprirlo fino a quando un idraulico non avesse provveduto a riparare il guasto.

I Vigili del fuoco hanno anche suonato alla porta dell’appartamento sottostante che probabilmente avrà avuto danni dovuti alle infiltrazioni dell’acqua dal soffitto, ma hanno ricevuto risposta.

Con ogni probabilità gli abitanti sono in ferie ed avranno una sgradevole sorpresa al loro ritorno.

Il secondo intervento dei pompieri tortonesi, invece, poco dopo mezzanotte, in via Legnano, quando un uomo, in preda alla disperazione, li ha chiamati per il suo gatto che era caduto dalla finestra dal quarto piano del palazzo.

I vigili del fuoco si sono immediatamente messi alla ricerca dell’animale e lo hanno trovato ancora vivo, con soltanto una zampetta rotta a causa della caduta da un’altezza di oltre 12 metri.

Lo hanno riconsegnato al proprietario che ha tirato un sospiro di sollievo e stamattina si é recato con l’animale da un veterinario.

FOTO DI REPERTORIO