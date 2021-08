Personale della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Alessandria, nell’ambito della consueta attività di verifica in materia di autorizzazioni e licenze estesa altresì al controllo del rispetto delle vigenti prescrizioni di contrasto alla pandemia in corso, accedeva a 6 esercizi pubblici nella sfera dei giochi e delle scommesse.

All’esito di tale attività emergeva in uno degli esercizi controllati la mancata esposizione di cartellonistica richiesta per legge; non solo, all’interno della stessa sala scommesse, gli operatori verificavano la presenza 4 fruitori tutti sprovvisti di Green Pass; gli stessi venivano sanzionati unitamente al titolare dell’esercizio, responsabile quest’ultimo, di aver consentito l’ingresso ai clienti pur essendo privi della nota certificazione verde.

E’ stata altresì disposta l’immediata chiusura provvisoria per 5 giorni del locale, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni in argomento.

L’attività di controllo generale amministrativa e la verifica particolare dell’uso appropriato delle certificazioni verdi proseguirà nelle settimane a venire.