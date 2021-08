Era conosciuto da tanti tortonesi e adesso non c’é più. Ci riferiamo a Vittorio Guerra, mancato improvvisamente all’età di 80 anni. Per molto tempo e gestito una nota azienda locale, poi passata ad un uovo proprietario e sono davvero numerose le persone che hanno utilizzato i servizi offerti dalla sua azienda.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 26 agosto alle ore 14,30 nella parrocchia del duomo mentre il rosario verrà recitato questa sera, mercoledì 25 agosto alle ore 19 sempre in cattedrale.

La salma riposa presso la casa funeraria Tortona lungo la ex statale per Genova 68 e si potrà farle visita nei seguenti orari 9,00/12,30 14,30/18,30.

Lascia il figlio Carlo, i nipoti Alessandro, Annagiulia e Alberto, le sorelle con le rispettive famiglie e altri parenti.