La segnalazione é arrivata da una lettrice nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 agosto: “Buongiorno – scrive la lettrice – oggi avevo appuntamento presso il centro vaccinale della caserma Passalacqua di Tortona per la seconda dose del vaccino. Al mio arrivo trovo il centro chiuso ed il cartello che allego, e naturalmente altre persone provenienti anche da Alessandria nella mia stessa situazione col centro chiuso e non sappiamo cosa fare. Perché ci hanno chiesto i recapiti telefonici se poi non li utilizzano per informare della variazione del programma?”

Abbiamo effettuato una piccola verifica e sulla home page del sito dell’Asl non c’é scritto nulla. Per arrivare a capire che il centro vaccinazioni di Tortona é chiuso é necessario prima cliccare su “Orario estivo e chiusure dei Centri Vaccinali ASL AL” oppure su “DAL 18 AL 31 AGOSTO ACCESSO DIRETTO ALLA VACCINAZIONE” e dalla pagine che si apre cliccare sulla “stringa” a destra in cui c’é scritto “CALENDARIO CENTRI VACCINALI COVID 19 ASL AL” e soltanto allora si apre la pagina cin lorario dei centri vaccinali.

Insomma una procedura non eccessivamente facile quando era forse meglio inviare un sms a tutte le persone prenotate avvisandole. Anche perché adesso queste persone non sanno se e quando dovranno recarsi per la seconda dose, visto che l’accesso diretto é solo fino al 31 agosto.

Sempre sul sito dell’Asl leggiamo che “Il nuovo orario dei centri vaccinali ASL AL da venerdì 25 giugno sarà dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e a seguito di questa rimodulazione gli utenti interessati riceveranno un SMS di riprogrammazione dell’appuntamento con un nuovo orario.”

Non sappiamo se la nostra lettrice abbia ricevuto il messaggio sms sul cellulare e si sia dimenticata della variazione, ma non crediamo proprio visto che si é presentata presso il centro vaccinazioni e come lei anche tante altre persone.

“Mi sembrava corretto segnalare il disservizio – conclude la nostra lettrice – visto che erano presenti anche persone che avevano chiesto il permesso dal lavoro per effettuare il vaccino!”

Insomma, si fa tanta propaganda per vaccinare tutti e poi si crea questo disservizio, che certo non aiuta.

Ci piacerebbe che l’Asl – una volta – tanto spiegasse questa grave situazione, si scusasse o indicasse chi ha sbaglia, ma purtroppo i miracoli li faceva solo Gesù Cristo.