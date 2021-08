Ricerca per:

Momento Clou come sempre la passerella dei giovani modelli e modelle di tutte le età che hanno presentato le collezioni moda autunno inverno by Target.

La giuria era composta da Aurora Marchesani, Sergio Donna e Marco Terrone per il concorso Miss Fashion, Miss Pin Up e Miss Simpatia, mentre a Giuseppe Brancaccio, Diletta Camagna e Valentina Sloboda è spettato il compito di eleggere Mr & Miss Fitness e Mr. Fashion.

Ad aggiudicarsi il titolo di Mr. Fitness è stato Frank Dellisola, della palestra Full Metal Club di Albenga. Miss Fitness è andato a Elena Currò e per la categoria Mr. Fashion la fascia è stata vinta da Mattia Scrivano.

Albenga. Bagno di folla sul lungomare per la 7^ edizione del Fashion Party, l’evento organizzato da Domenica Iemma e Timothy Oddera di Target con il patrocinio del Comune di Albenga.