Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio che i Carabinieri della provincia di

Imperia stanno svolgendo dall’inizio dell’estate, sono stati diversi gli interventi eseguiti dai militari

dell’Arma, sia d’iniziativa, sia in risposta alle 263 attivazioni pervenute sul 112 NUE alle Centrali

Operative del Comando Provinciale e delle Compagnie nel fine settimana appena trascorso.

Le situazioni per i quali i militari sono stati chiamati a procedere hanno interessato l’intera area,

litorale ed entroterra.

In ordine di tempo, i Carabinieri di Diano Marina e della Sezione Operativa della Compagnia di

Imperia sono intervenuti a San Bartolomeo al Mare, dove il personale del 118 – intervenuto in

un’abitazione privata – aveva rinvenuto copiose tracce di sangue nell’appartamento: nella circostanza,

oltre al proprietario dell’abitazione, i militari hanno trovato una persona, ferita a una gamba, nascosta

sul terrazzo; il 48enne milanese, già noto alle Forze dell’Ordine, si sarebbe procurato le ferite

autonomamente. Gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare come il soggetto fosse

sottoposto al divieto di ritorno nella provincia di Imperia, ragion per cui è stato segnalato all’Autorità

Giudiziaria.

Infine, a margine della “Notte Bianca”, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia del

capoluogo hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza.

A Sanremo, i militari della Compagnia Matuziana, intervenuti su segnalazione per rissa nei pressi di

un esercizio pubblico, hanno arrestato un cittadino somalo, senza fissa dimora in Italia, il quale – in

palese stato di ebbrezza alcolica – ha resistito attivamente ai militari (danneggiando anche il mezzo

di servizio) fino a quando, contenuto dai Carabinieri, è stato trasferito presso la Caserma di Corso

degli Inglesi. L’ubriachezza dell’individuo era tale da determinarne un sonno tanto profondo da non

riuscire a procedere immediatamente alle operazioni di identificazione, dovendo peraltro richiedere

un intervento sanitario per constatarne le condizioni di salute e prestare l’assistenza del caso. Ultimate

queste procedure, è stato formalmente dichiarato in arresto e sottoposto al rito direttissimo questa

mattina, con la convalida dell’arresto.

La Compagnia di Bordighera – sempre grazie all’amplificazione dei servizi indicati in apertura – ha

eseguito diversi controlli di stabilimenti balneari in città ed a Vallecrosia con il concorso del personale

dell’NAS di Genova e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Imperia, i cui esiti sono in

fase di approfondimento.