Forse i vaccini funzionano. E’ la considerazione che viene spontanea vedendo i dati a livello nazionale, regionale e locale.

Forse non saranno il massimo, probabilmente solo fra qualche anno sapremo se e quali effetti potranno avere, ma per ora é innegabile che i vaccini funzionano, anche se é sempre meglio, in certe occasioni, continuare ad avere le giuste accortezze (mascherina e distanziamento) visto che i vaccini non garantiscono immunità ma, perlomeno scongiurano il decesso e la terapia intensiva a chi é colpito da covid. E sembrano funzionare visto che la situazione sembra sotto controllo, malgrado gli assembramenti dovuti alla vacanze e tanto altro.

I dati italiani li vedete in TV, quelli regionali li pubblichiamo quasi ogni giorno e sono tutti stabili, ma in questo articolo ci dedichiamo alla diffusione del Covid a Tortona e in questo caso i dati sono pure incoraggianti: ieri sera, venerdì 20 agosto, erano solo 17 le persone residenti in città che risultavano attualmente positive al Covid-19 (cinque in meno rispetto a lunedì scorso)mentre presso l’ospedale cittadino sono sempre ricoverati due pazienti positivi al Coronavirus, entrambi in terapia intensiva.

L’invito quindi é sempre quello: vaccinarsi e mantenere i dispositivi di protezione individuale: prima facciamo in modo che i contagi non salgano, poi con calma speriamo inizino a scendere.

Il mese di ottobre, in questo caso sarà molto importante, perché solo a quel punto punto potremo avere le idee più chiare su quello che potrebbe essere il nostro futuro.

