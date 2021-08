Situazione abbastanza stabile in fatto di contagi, per quanto riguarda il Covid 19 a Tortona. Ieri non sono stati registrati nuovi casi e comunque già da qualche giorno le variazioni (in più o in meno) sono nell’ordine di poche unità.

Insomma una situazione abbastanza stabile che tutti speriamo possa non peggiorare e mantenersi così per poi, finalmente, diminuire gradatamente.

Intanto la città, come potete vedere nella tabella in alto, sta scendendo di posizione nella classifica del rapporto tra positivi e popolazione.