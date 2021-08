In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, ove trascorrere le vacanze estive, Viabilità Italia ha predisposto il calendario contenente le previsioni di traffico ed i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 t relativo al mese di agosto.

Altri documenti utili per coloro che si metteranno in viaggio sono disponibili sul sito www.poliziadistato.it, come di seguito meglio specificati:

-Il calendario traffico intenso 2021;

– Le giornate critiche per traffico intenso sulle autostrade;

– la mappatura degli itinerari alternativi (nord – centro – sud) da utilizzare in caso di congestione in alcuni punti della rete autostradale italiana;

– l’indicazione dei presidi (nord – centro – sud) delle Forze dell’Ordine presso i caselli e le tratte autostradali;

– i cantieri inamovibili sulla rete autostradale a pedaggio,

– i cantieri inamovibili sulla rete autostradale a libero transito,

– Il piano di vigilanza aerea;

– l’elenco delle società concessionarie ed aree geografiche d’Italia.

– Il calendario giornate di maggior traffico ferroviario.

Come di consueto, si raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e mantenere sempre la massima prudenza e concentrazione, a tutela di sè e dei passeggeri utilizzare sempre, anche in caso di tragitti brevi, le cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che posteriori.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali ( di seguito le maggiori, http://www.autostrade.it / http://www.autovie.it / http://www.autobrennero.it/ www.astm.it).