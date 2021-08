località

Casasco

sede evento

osservatorio astronomico A. Zanassi

data evento

12 agosto 2021

Ogni anno l’osservatorio ospita i visitatori che non vogliono perdere il tradizionale appuntamento con il fenomeno delle stelle cadenti d’agosto, conosciute anche come “lacrime di San Lorenzo”.

Anche quest’anno propone un doppio appuntamento per osservarle e anche per conoscerle con conferenza introduttiva.

In osservanza delle norme igienico-sanitarie in vigore, all’ingresso verrà richiesto di esibire il GreenPass e si raccomanda la mascherina.

info e prenotazioni

organizzazione

Osservatorio astronomico Casasco