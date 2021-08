Venerdì 30 luglio alle 21,30 presso la corte dei Gufi di Rivanazzano di Fabio e Marco Porsa Scarta, si è svolta la seconda selezione del concorso Tortonese Miss e Mister Oasi organizzata dalla Beauty Fashion Music Tortona patron Lucia Guarini.

E’ la prima tappa svoltasi in Lombardia, oltre 25 iscritti nelle diverse categorie hanno partecipato a questa serata con tanto fervore.

La giuria: madrina e presidente di giuria Maria Rosaria Festa Miss Over The Best of Talent 2021 (premio Nazionale moda e Tv), Giorgio Garisio cantante e Mister Vanity Word Fiuggi 2021, Ramona Bisio Miss Oasi Piemonte 2011, Renato Lolla Mister Oasi Piemonte Overissimo 2019 hanno proclamato i vincitori di questa serata,

Miss Oasi lombardia senior Italian Charme Susanna Gianotti,

MIss oasi Lombardia senior Sorriso Alice Amato,

Miss oasi Lombardia senior Italian Fashion Azzurra Zaccaria,

Miss Oasi lombardia senior la Corte Dei Gufi 2021 Greys Monteserrato,

Miss Oasi Lombardia senior Benedetta Simonelli .

Miss Oasi Teenager Beauty Fashion Sara Ceccotti

Miss Oasi Lombardia la Corte dei Gufi 2021 Annaromana Casulli,

Miss Oasi Lombardia Beauty Fashion Alessia Saggiorato,

Miss Oasi Lombardia Eleonora Zuddas,

Mister Oasi Lombardia overissimo Luca Marchesotti,

Mister Oasi Lombardia over Italian Fashion Tony Monteserrato,

Mister Oasi over La corte dei Gufi 2021 Nicola Costantino,

Mister Oasi Lombardia over Beauty Fashion Michele Puzzo,

Mister Oasi Lombardia over Mirko Mirabelli,

Miss Oasi Lombardia over curvy Italian Charme Adele Liggeri,

Miss Oasi Lombardia over curvy Italian Fashion Novella Norina Marai,

Miss Oasi Lombardia over curvy La corte dei Gufi 2021 Maria Rosa Baldizzone,

Miss Oasi Lombardia over curvy Beauty Fashion Katia Isgrò,

Miss Oasi Lombardia over curvy Elisabetta Giordano,

MIss Oasi Lombardia Over Italian Fashion Silvia Rovera,

Miss Oasi Lombardia over La corte Dei Gufi 2021 Bea Balestra,

Miss Oasi Lombardia over Beauty Fashion Patrizia Trua,

Miss Oasi over Lombardia Elèna Alpa,

Miss Oasi Lombardia Overissima curvy Rita Leone,

MIss oasi Lombardia Overissima Luisella Ragni.

Gli organizzatori ringraziano la tortonese Barbara Fumia per il service e tutto il pubblico presente che ha con entusiasmo continuato ad applaudire a tutti i partecipanti.